Torneo Legalità, la lettera del Ministro della Giustizia: "Lo sport fa emergere la voce più bella di CVetrano"

del 2023-05-05

Grande successo stamane al Paolo Marino per l’undicesima edizione del torneo della legalità memorial “Antonio Zanda”. Tante le personalità intervenute e gli artisti presenti. Non è mancata la partecipazione, seppur con il pensiero, da parte del Ministro alla Giustizia Carlo Nordio indirizzata al Presidente dell'A.S. Civitas, Salvatore Roccolino:

“Desidero rivolgere – ha scritto il Ministro - il mio più cordiale saluto a Lei e a tutti gli ospiti del "Torneo della legalita".

All'insegna dello sport, già da undici anni, con grande merito, avete aiutato a far emergere la voce più bella di Castelvetrano: quella di chi ogni giorno sceglie lo Stato e non la mafia; quella di chi in ogni singola decisione si lascia guidare dai principi della legalità e dai valori della Costituzione, e non dalla logica del sotterfugio o dell'interesse privato.

Allora, anche un torneo — come quello che tra poco vedrà in campo magistrati, volti dello spettacolo e protagonisti dell'associazione Civitas — può confermare come la lotta alla mafia debba essere anche "un movimento culturale", come ammoniva Paolo Borsellino.

Oltre all'imprescindibile opera di magistratura e forze dell'ordine, infatti, come era nel pensiero del magistrato, occorre "un movimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della liberta, che si oppone al puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità".

“Sono parole – continua la lettera del Ministro - che oggi vibrano ancor di più dopo la cattura di Matteo Messina Denaro, ultimo superboss protagonista della stagione delle stragi. Vibrano di rinnovata fiducia, di nuova rinascita: i nostri sforzi tendono a farsi sentire soprattutto ai più giovani "il fresco profumo della libertà".

E' in questo percorso di legalità che è stato compiuto l'altro giorno un altro significativo passo, con I'intitolazione della scuola 'Ruggero Settimo' di Castelvetrano, la stessa frequentata un tempo da Messina Denaro, al piccolo Giuseppe di Matteo.

“Così, anche questo torneo della legalità – ha conclusoo il Ministro – diventa l’occasione per Castelvetrano di riappropriarsi dei propri spazi ed anche del proprio nome.

Castelvetrano siete voi, cittadini, che avete fiducia nello Stato; voi che credete nel rispetto delle regole; voi che rifiutate il buio dell’omertà. Oggi a Castelvetrano sono simbolicamente scese in campo le forze migliori del Paese contro ogni forma di mafia”.