All'Ospedale di Castelvetrano operativa l’Unità di Emodinamica. "Un sogno che si avvera"

Una bella notizia per l’Ospedale di Castelvetrano che, in controtendenza rispetto alle ultime dismissioni di reparti persi in favore degli ospedali viciniori, ha visto diventare realtà l’Unità di Emodinamica (già le prime operazioni di angioplastica sono state effettuate) inserita nell’unità di Cardiologia del nosocomio castelvetranese guidato dal dottore Salvatore Martino.

“Una grande e importante pagina della storia dell’Ospedale di Castelvetrano. Grazie all’impegno di tutti, dei Vertici Aziendali e di tutta l’équipe dei Dirigenti Medici e di Comparto – fanno sapere dall’unità ospedaliera - il sogno è diventato realtà".

In questo momento si sta lavorando in gemellaggio con l'Ospedale di Trapani dove vengono effettuati interventi 'acuti', mentre a Castelvetrano nel reparto di cardiologia si effettuano interventi chiamati 'elettivi'. In atto ci sono anche degli stage formativi dei medici di Trapani nel reparto di Castelvetrano".

Giorno 23 Maggio (data della strage di Capaci) svolgerà l'inaugurazione ufficiale e non si esclude la presenza di importanti personalità.

