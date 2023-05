Salemi, domenica al via “Run4Unity”, staffetta mondiale per la pace e per l’ambiente

del 2023-05-06

A Salemi parteciperanno anche ragazzi convenuti da tutta la Sicilia Occidentale, che avranno la possibilità di assistere anche all’intitolazione di una piazzetta adottata e recuperata, con piantumazione di alberelli e piante, dai ragazzi e dalle famiglie del movimento dei focolari, che sarà intitolata a Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari. Dopo si visiterà il centro storico di Salemi, arrivato 3° al concorso Borgo dei Borghi nella trasmissione “Kilimangiaro” di Rai 3.

Il prossimo 7 Maggio più di 200.000 adolescenti, giovani e famiglie in molti Paesi e centinaia di città parteciperanno alla Run4Unity, una staffetta mondiale che li unirà in modo trasversale a tutte le etnie, culture e religioni per costruire la pace e piantare alberi.

Sostenuta e promossa e guidata dai giovani del Movimento dei Focolari come parte della loro Settimana Mondo Unito, la Run4Unity 2023 si concentrerà sul tema “Le persone, il pianeta e la nostra conversione ecologica”.

I partecipanti di tutte le età si prenderanno cura del proprio corpo attraverso l’esercizio fisico e si prenderanno cura della Terra scambiando i chilometri percorsi o i minuti di esercizio con alberi da piantare in tutto il mondo.

La Run4Unity prenderà il via dalle Isole Fiji, cioè dal primo fuso orario che dà inizio ad un nuovo giorno con un Paese ecologicamente simbolico perché già fortemente colpito dal cambiamento climatico. Da lì, i giovani si passeranno il “testimone” virtuale da un fuso orario all’altro attraverso una serie di videoconferenze nelle 24 ore successive, per concludere con le comunità della California.

I partecipanti correranno, faranno jogging, cammineranno o parteciperanno a eventi sportivi locali, alcuni dei quali si svolgeranno in luoghi simbolo della pace, ai confini tra Paesi o comunità in conflitto, o in posti ecologicamente significativi, per testimoniare l’unità e la pace. Tra i partecipanti ci saranno alcune delle 1000 scuole impegnate nell’educazione ecologica, come pure gruppi e scuole che fanno parte del Progetto Living Peace.

Chiunque voglia unirsi alla Run4Unity, può registrarsi individualmente o come gruppo sul sito www.teens4unity.org/run4unity . Ci saranno tanti eventi locali in tutta Italia e anche a Salemi.

“Il nostro sogno - dicono gli organizzatori - è che Run4Unity 2023 crei un’ondata di pace e solidarietà climatica in tutto il mondo!”