(FOTO) Cade una porta al campetto di Selinunte. Ferito un ragazzino. Tragedia sfiorata

del 2023-05-05

Si stacca una porta in ferro del campetto di Marinella di Selinunte mentre era in corso una partita di calcetto e per poco non finisce in tragedia. È successo questo pomeriggio intorno alle 18. Tanto lo spavento per un giovane di 12 anni D. P. colpito dalla porta e rimasto ferito (sospetta frattura del piede). Per pochi centimetri il giovane non è stato colpito alla testa. Sul posto il 118.

Il campetto di Marinella di Selinunte da tempo è in stato di degrado e abbandono!e da anni non si registrano interventi manutentivi. La struttura della porta non era fissata da tempo e più volte si erano verificate altre cadute.