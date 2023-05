del 2023-05-05

Dopo il successo della "Sagra del Cioccolato" i commercianti del Centro Storico di Castelvetrano, con il patrocinio del Comune di Castelvetrano, hanno organizzato per il 6 e 7 Maggio la "Festa del Carciofo".

Tanti eventi in programma tra Show Cooking, degustazioni, musica, spettacolo, animazioni e giochi per bambini.

Per info: 331.8220937 - 342.0633281