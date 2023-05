“Cattura Messina Denaro non è la fine. Non possiamo perseguire chi a Campobello ha fatto finta di non vedere”. Torna a parlare il Procuratore De Lucia

di: Redazione - del 2023-05-09

“La cattura di Messina Denaro è un punto ma non segna la fine, piuttosto un inizio. Certamente è un evento che doveva accadere, perché non era tollerabile che si pensasse che esistano impunità lunghe decenni”. Ha parlato così il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia a proposito dell’arresto di Matteo Messina Denaro, nel corso di un evento organizzato a Cinisi da Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, in occasione del 45esimo anniversario dell’omicidio del giornalista ucciso dalla mafia.

De Lucia ha poi parlato della “borghesia mafiosa” cresciuta in un “rapporto insano con la mafia e abituata a risolvere i propri problemi rivolgendosi al boss con cui aveva un rapporto di mutuo riconoscimento”.

Con riferimento a Campobello di Mazara, dove Messina Denaro ha trascorso gli ultimi anni di latitanza, lo stesso magistrato, a proposito delle presunte connivenze da parte di alcuni cittadini che si presume sapessero ma che non hanno denunciato, ha concluso: “Ci sono due livelli: quello di chi ha contribuito alla latitanza di Matteo Messina Denaro e quello dei tanti che non possono non avere visto uno che stava a Campobello di Mazara da anni. Noi magistrati perseguiamo chi lo ha aiutato, non possiamo certo perseguire un paese che ha fatto finita di non vedere. Ciò non toglie che questo sia un enorme problema civile”.