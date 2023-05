(VIDEO) Castelvetrano, lavori straordinari alla villa Falcone e Borsellino. In arrivo il Presidente della Repubblica?

di: Redazione - del 2023-05-09

Pulizia straordinaria per il terzo appuntamento della giornata “Memoria nostra”, che vedrà la riapertura della villa Falcone e Borsellino si spera non solo per un giorno. Operai della Forestale e del verde pubblico del Comune stanno effettuando dei lavori di potatura e scerbatura per una giornata speciale, che potrebbe vedere tra gli ospiti la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Ai nostri microfoni l’Assessore Nino Manuzza ed il responsabile della squadra degli operai della Forestale Gaspare Palermo.