Crisi idrica, Ingargiola: “Fiduciosi per le iniziative del Governo regionale”

di: Comunicato Stampa - del 2023-05-08

“Nutriamo fiducia nelle iniziative intraprese dal Governo regionale siciliano al fine di salvaguardare, garantendo la campagna irrigua estiva, la produzione agricola e il futuro delle imprese del settore già gravate dall’eccessivo aumento dei costi energetici e delle attrezzature a causa prima della pandemia e poi della guerra in Ucraina”.

A dichiararlo è il dott. Gaspare Ingargiola, presidente di CIFA Trapani, nonché responsabile provinciale di Fedagricoltura, a seguito sia dell’autorizzazione da parte dell’Ufficio Dighe del Dipartimento regionale Acque e Rifiuti alla chiusura delle paratie della Diga Trinità di Castelvetrano per favorire l’invasamento dell’impianto sino a 64 metri sul livello del mare, che per la successiva definizione degli interventi che la Regione presenterà alla “cabina di regia ministeriale”, incardinata presso la Presidenza del Consiglio, e al Commissario straordinario nazionale finalizzati al recupero della capacità degli invasi, al potenziamento, completamento e interconnessione delle infrastrutture idriche, al loro adeguamento alle mutate necessità, all’aumento e alla resilienza dei sistemi idrici, alla riduzione delle dispersioni idriche, e all’individuazione di nuove fonti di approvvigionamento.

Già nei mesi scorsi Ingargiola era intervenuto, chiedendo un intervento delle Autorità di competenza, a seguito del grido di allarme lanciato da diversi imprenditori agricoli e da presidenti delle maggiori cantine del territorio in merito al serio rischio che nel comprensorio Trinità (il bacino artificiale che alimenta circa 6000 ettari, in gran parte vigneti, fra Castelvetrano e Mazara del Vallo) non si potesse procedere alla campagna irrigua visto che nelle settimane precedenti erano state fatte fuoriuscire dalla stessa Diga milioni di metri cubi di acqua.

Infine il responsabile provinciale di Fedagricoltura si complimenta con il Presidente Nazionale di Fedagricoltura, dott. Massimo Fasciana, per l’organizzazione della Federazione, aderente a CIFA Italia, in Sicilia per rispondere alle nuove sfide provenienti dal mondo dell’agricoltura, e per la recente nomina del dott. Giancarlo Granata quale responsabile di Fedagricoltura per la Provincia di Agrigento.