A Castelvetrano potrebbe sorgere un impianto di produzione biometano da rifiuti organici. Continua l'iter alla Regione

di: Redazione - del 2023-05-10

A Castelvetrano potrebbe sorgere un impianto di produzione di biometano da rifiuti organici. E’ prevista per domani la conferenza di servizi decisoria per il PAU (provvedimento autorizzativo unico regionale), presso la Regione Siciliana.

Lo stabilimento, che dovrebbe essere costruito in contrada Airone, attraverso il processo di digestione anaerobica, tratterebbe complessivamente 42.500 tonnellate di rifiuti organici, producendo 900 standard metri cubi all’ora di biogas grezzo, che equivale a circa 2 megawatt elettrici, con una capacità produttiva annuale quindi di circa 4.462.483 Smc/anno.

Sul progetto, presentato dalla società castelvetranese “Sicily Biomethan s.r.l.” è stato espresso parere favorevole alla Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA), lo scorso 21 aprile, in seguito ad un primo parere negativo, a cui ha fatto seguito un ricorso al CGA (Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana) presentato dalla società. La Regione Siciliana ora è vincolata a pronunciarsi, ed approvare il PAUR entro il 31 maggio.

La struttura sorgerebbe in una ex cava, in un’area non soggetta a vincolo paesistico.

La società ha proposto, inoltre, alla S.R.R. Trapani Sud la creazione contestuale di un polo integrato che affiancherebbe il polo tecnologico al fine di recuperare tutte le filiere dei rifiuti. L'obiettivo sarebbe quello di accorciare la filiera magari con degli impatti anche sul costo per lo smaltimento dell'organico per i comuni del circondario. Alla Regione il compito di valutare se ci sono tutti i presupposti di legge previsti per poter concedere l'autorizzazione all'apertura dell'impianto.