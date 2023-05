Approvati lavori manutenzione straordinaria della Castelvetrano-Triscina. Ecco i lavori previsti

del 2023-05-11

L’Amministrazione Comunale di Castelvetrano con la Delibera di Giunta nr. 114 del 10 Maggio 2023 ha approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria della Strada Provinciale S.P. 81 – tratto Castelvetrano-Triscina originati dall’Assemblea dei Sindaci del 28 Novembre scorso.

Gli oneri sono a carico del Libero Consorzio Comunale di Trapani. I lavori di manutenzione straordinaria che genereranno migliorie della sede stradale, della segnaletica e conseguentemente della sicurezza stradale consisteranno in:

• scarificazione del conglomerato bituminoso ammalorato e successiva posa in opera di nuovo strato di conglomerato (blinder) nel tratto di cavalcavia che attraversa l’autostrada A29;

• fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza (guard rail) da posizionare in tre tratti diversi di lunghezza complessiva di circa 120 mt.;

• fornitura e collocazione, su sostegno omologato, di segnaletica rettangolare in lamiera di ferro (delineatori di curva);

• fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma triangolare (pericolo) e di forma circolare (limite di velocità);

• esecuzione, per tutta la lunghezza delle due corsie della S.P. 81, di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice rifrangente di colore bianco.

Inoltre, a seguito dei ripetuti atti di aggressione avvenuti in prossimità dell’impianto semaforico ubicato all’intersezione con la S.P. 56, si provvederà ad installare quattro pali di illuminazione con pannelli fotovoltaici e sorgente Led e altri due pali delle stesse caratteristiche da posizionare in prossimità delle altre intersezioni precedentemente descritte.