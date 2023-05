Salemi, intitolata un'area a Chiara Lubich. Venuti: "Giusto riconoscimento per il suo impegno"

di: Comunicato Stampa - del 2023-05-11

A Salemi uno spazio ricorda Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari. La cerimonia di intitolazione dell'area adiacente a via Carlo Alberto Dalla Chiesa, che per decisione della giunta guidata dal Sindaco Domenico Venuti diventa 'largo Chiara Lubich', ha coinciso con Run4Unity, la staffetta mondiale che ha unito i giovani di tutte le etnie, culture e religioni per la pace e l'ambiente.

L'area, adottata dal Movimento dei Focolari e riqualificata con la piantumazione di alberi e piante, è stata meta per i giovani e le famiglie giunti a Salemi per partecipare all'iniziativa che ha unito l'amore in favore dell'ambiente allo stile di vita professato da Chiara Lubich: partecipazione alla vita sociale e impegno concreto per il cambiamento.

"Come Amministrazione siamo stati ben lieti di collaborare con il Movimento dei Focolari e di ricordare con un gesto concreto il grande lavoro di Chiara Lubich - afferma Venuti - . L'adozione di uno spazio pubblico rappresenta anche un esempio virtuoso di partecipazione e di cittadinanza attiva, con una comunità che si prende cura del proprio territorio - aggiunge il Sindaco di Salemi - . La difesa dell'ambiente, inoltre, è una delle sfide che il mondo avrà davanti a sé nei prossimi anni, vincerla dipende anche dai piccoli gesti e da uno stile di vita che prevede l'impegno di tutti per il bene comune: uno degli insegnamenti di Chiara Lubich".