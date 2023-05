Nuova scommessa imprenditoriale dei fratelli Sciuto a Castelvetrano. Apre Rossato Store

di: Publiredazionale - del 2023-05-11

La Sciuto Impianti, presente sul territorio da Novembre 2009, è una giovane azienda specializzata nel settore termico e nelle fonti di energia rinnovabile, fondata dai fratelli Massimo e Luigi Sciuto.

"Da sempre, con costanza e dedizione - ha dichiarato Massimo Sciuto - ci siamo prefissati grandi obiettivi da raggiungere. Nel tempo siamo diventati installazione e assistenza autorizzata di importanti marchi come Hermann Saunier Duval, Riello e Vaillant."

Ma oggi la Sciuto Impianti si ripropone con un altro grande marchio ed una nuova sede in Via Quintino Sella 91 con l’apertura del Rossato Store Castelvetrano, un altro importante passo avanti che la contraddistingue con la solita affidabilità, professionalità e correttezza di sempre.

La Rossato, azienda leader nel settore "I professionisti del Comfort", ha deciso di affiancare la Sciuto Impianti nel loro percorso di crescita imprenditoriale con percorsi di grande formazione tecnica e professionale.

"Con questo nuovo Store - ha dichiarato Luigi Sciuto - non vogliamo creare competizione. Siamo consapevoli che nel nostro territorio ed a Castelvetrano ci sono molti nostri colleghi davvero bravi e competenti del loro mestiere. Ma noi "secondi a nessuno" vogliamo solo offrire, a chi ci sceglie un servizio di alta qualità, soluzioni innovative e vantaggiose per migliorare il comfort nelle vostre case. Siamo qui ancora oggi presenti con voi per aiutarvi a realizzare i vostri progetti. Veniteci a trovare, vi aspettiamo."