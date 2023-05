Castelvetrano, Amministrazione Comunale approva il progetto per informatizzare gli uffici

del 2023-05-12

L’Amministrazione Comunale di Castelvetrano con la Delibera di Giunta nr. 117 del 10 Maggio 2023 ha approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo per la fornitura dei servizi e realizzazione del S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale).

Tale progetto ricade nel Programma Operativo Fers Sicilia 2014/2020 – Agenda Urbana – Asse Prioritario 2 “Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile Azione 2.2.3” e prevede interventi per assicurare la interoperabilità delle banche dati pubbliche.

Per tale intervento, a Giugno 2021, l’Assessorato Regionale dell’Economia, Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica – Servizio 3, ha ammesso il Comune di Castelvetrano al finanziamento di €166.000,00. Adesso si passerà alla fase operativa.

Con la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale il Comune di Castelvetrano si vuole dotare di uno strumento trasversale utilizzabile da diversi settori operativi per gestire diverse tipologie di dati e per snellire gli iter autorizzativi legati a questioni di utilizzo di risorse territoriali. Esso ambisce a riunire in un unico ambiente i dati della pianificazione e la gestione territoriale al fine di poter permettere la costruzione della “Carta Unica del Territorio”.

Con la realizzazione del Progetto si potranno diffondere i vantaggi derivanti dalla collaborazione tra amministrazioni pubbliche su problematiche di reciproco interesse, anche selezionando i modelli migliori suscettivi di generalizzazione; individuare ed assistere la realizzazione di forme di sperimentazione che coniughino innovazione amministrativa e flessibilità, con effetti positivi sia in termini di organizzazione che di riduzione dei costi.

Tutto ciò nell’ottica della piena interoperabilità delle banche dati che si vogliono realizzare e mettere a fattor comune con le altre Amministrazioni Comunali dell’Agenda Urbana e degli altri Enti Territoriali della Provincia e Regione, in modo da dare un contributo significativo per rafforzare l’attrattività del territorio.