Premiazioni ieri al Selinus per gli alunni vincitori del concorso “Miglior lettore” dedicato ai temi del bullismo e cyberbullismo

del 2023-05-13

Nel pomeriggio di venerdì 12 maggio presso il Teatro Selinus di Castelvetrano ha avuto luogo la cerimonia conclusiva del Concorso “Miglior Lettore”, giunto alla sua XXV Edizione; quest’anno i lettori, dai più piccoli ai più grandi, si sono confrontati su una tematica significativa e delicata: “L’etica delle emozioni: un antidoto al bullismo e al cyberbullismo. L'universo letterario contro l'indifferenza e l'apatia morale”.

Tra i presenti in sala: l’Ass. regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano; l’Ass. regionale famiglia, politiche sociali e del lavoro, Nunzia Nuccia Albano; il Sindaco di Castelvetrano, dott. Enzo Alfano; il vicesindaco di Campobello, dott.ssa Antonella Moceri; l’Ass. all’istruz. del Comune di Castelvetrano, dott.ssa Graziella Zizzo; la Presidente naz. UCIIM, prof.ssa Rosalba Candela.

Nelle prime file le forze dell’ordine, dott.ssa Laura Cavasino, Dirigente del Commissariato di P.S. di Castelvetrano e il dott. Salvatore Calabrò, Capitano dei Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano.

Tra i momenti più significativi l’intervento, in collegamento, di Paolo Picchio, padre della prima vittima acclarata di cyberbullismo, Carolina, morta suicida a quattordici anni nel gennaio del 2013, in seguito e a causa della diffusione in rete di un video a sfondo sessuale che aveva lei come protagonista ignara; lo spettacolo teatrale Fabula, scritto e diretto da Giacomo Bonagiuso, che ha affrontato la tematica del bullismo dalla prospettiva dell’antagonista; il monologo “Mi chiamo Giancarlo Catino”, interpretato da Aurora Caraccioli.

Ecco i vincitori di quest’anno:

Per la Sezione Interna Scuola Primaria vince il gruppo della 5 ͣ A del plesso Capuana formato dagli alunni Miriade Alessandro, Monachella Giuseppe, Venezia Leila, Vivona Samuele, Ingoglia Viola, guidato dall’’insegnante Calandro Rosanna. ● Vincitore per la Sezione Interna Scuola Secondaria di I Grado è il gruppo della classe 1 ͣ A, formato dagli alunni Bascio Andrea, Castro Thomas, Firenze Salvatore, Lupo Maria Francesca, Pisciotta Martina, guidato dall’insegnante Ardizzone Marica.

Per la Sezione Esterna Scuola Secondaria di I Grado vince il gruppo formato dagli alunni Abbene Grazia, Catagnano Alisa, Colletti Alessia, Siracusa Elena, Vitabile Martina, della classe 2 ͣ B dell’I.C. Inveges di Sciacca, guidato dalla docente Sclafani Giovanna.

Per la Sezione Esterna Scuola Secondaria di II Grado vincitori in ex aequo sono il gruppo del Liceo Classico Pantaleo di Castelvetrano, formato dalle alunne Helena Bono, Maria Pantaleo, Vittoria Augello, Soraya Gigante, Kahna Zohra, guidato dall’insegnante Rosa Lorito e il gruppo proveniente dal Liceo Classico Medi Livatino San Marco Dei Cavoti (BN), formato dagli alunni Reneè Cavoto, Sofia Cocca, Pietropaolo Marucci, Gabriele Tremonte, Florinda Valente, guidato dall’insegnante Rosanna Tremonte. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto pervenire i suoi auguri agli studenti, alle scuole partecipanti e alla scuola organizzatrice.