Castelvetrano, successo per progetto “Adotta una pigotta”. Raccolti circa 2mila euro grazie a Fidapa

di: Redazione - del 2023-05-15

Raccolti circa 2.000 euro per il progetto “Adotta una pigotta” per la festa della mamma della sezione Fidapa di Castelvetrano, durante la Sagra del Carciofo, che si è tenuta a Castelvetrano nel corso Vittorio Emanuele e organizzata dai commercianti del centro storico.

In un gazebo la Presidente Caterina Salvo, in due giorni assieme alle amiche, ha venduto tutte le bambole di stoffa, grazie all’impegno della socia e coordinatrice Maria Li Causi Sciabica, che ha radunato nelle scorse settimane a casa sua molte amiche-socie disposte a confezionare le bambole, le cosiddette “pigotte”.

Quest’ultime, di media dimensione, confezionate con tessuto e vestite di stoffe dai colori vari, impreziosite dal pennello della pittrice Daniela Lucentini, hanno impegnato le socie per lungo tempo, in un clima di condivisione e di creatività, di serenità e di gioia per il significato che le pigotte trasmettono: adottarne una vuol dire aiutare un bambino che vive in condizioni di estremo bisogno, malnutrito, costretto ai lavori più pesanti, privo del sostegno necessario alla sua crescita.