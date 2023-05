Castelvetrano, manutenzione ordinaria per gli scranni di Palazzo Pignatelli smontati durante il periodo fascista

di: Redazione - del 2023-05-15

Manutenzione ordinaria per la struttura lignea sita all'interno dell'aula consiliare del Comune di Castelvetrano. E' stato, infatti, disposto il trattamento antitarlo per evitare il deterioramento della stessa struttura. L'intervento è stato affidato alla ditta Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo per un importo pari a 5 mila Euro più Iva.

Gli scranni di Palazzo Pignatelli, così come ci fa sapere il Prof. Francesco Saverio Calcara, furono realizzati prima del periodo fascista per 40 posti. Durante l'epoca fascista furono smontati e portati presso la Chiesa di San Domenico e la stanza consiliare divenne così una stanza di rappresentanza.

Nel 1946 per le prime elezioni furono riportate sul posto dall'allora imprenditore Carlo Spallino.