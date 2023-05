“Nessun progetto per bando regionale su servizi portuali”, Castelvetrano Rinasce attacca l’Amministrazione Alfano

del 2023-05-12

Castelvetrano rinasce all’attacco dell’Amministrazione Alfano “rea” di non aver presentato alcun progetto a seguito della pubblicazione, da parte del Dipartimento pesca del Mediterraneo della Regione Siciliana con DDG NR 104 del 23/02/2023, del bando per la Misura 1.43 “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca PO-FEAMP 2014-2020(Anno 2023)”.

“In particolare, con questa misura - si legge in una nota del movimento civico - a Marinella di Selinunte si potevano prevedere interventi per migliorare le infrastrutture e i servizi del porto di pesca (isole ecologiche, interventi di riqualificazione fisica dei porti pescherecci, recupero scali alaggio ecc) per un importo massimo ammissibile di Euro 250.000,00 finanziato per 100% essendo il beneficiario un Ente Pubblico.

Con rammarico, non possiamo che evidenziare e rendere noto la mancata presentazione di una proposta progettuale da parte dell’Amministrazione Comunale, che, anche questa volta, (come in altre occasioni) non ha ritenuto opportuno di adoperarsi per partecipare al bando Ci preme sottolineare come, secondo noi un’amministrazione lungimirante, competente e appassionata debba adoperarsi fattivamente affinchè si creino i presupposti necessari a migliorare la fruibilità dell’infrastrutture del proprio territorio e del porto di Marinella di Selinunte compreso”.