Oggi e domani kart in pista a Triscina per beneficenza. In programma primo Memorial “Mainaldo Maneschi”

del 2023-05-13

Si correrà oggi e domenica 14 maggio al kartodromo internazionale di Triscina il primo Memorial Mainaldo Maneschi. La gara di go kart è inserita nel calendario internazionale delle Sodi World Series e assegnerà punti validi per la qualificazione alla finale mondiale SWS che si disputerà a Bratislava a luglio.

Quindici i team iscritti che gareggeranno nel ricordo di Mainaldo Maneschi, brillante ingegnere meccanico della Philip Morris morto a 29 anni vittima del sarcoma di Ewing. Mainaldo Maneschi ha partecipato a numerosissime competizioni sui kart in particolar modo a gare di endurance della durata di 24 ore correndo non solo sui circuiti italiani, ma anche in Usa, Spagna, Francia e Inghilterra e sempre con ottimi risultati cronometrici. “Sarà una gara endurance commemorativa dedicata a mio figlio – dice Marco Maneschi, padre di Mainaldo, fra gli organizzatori della manifestazione – facevamo insieme questo tipo di competizioni e abbiamo deciso di organizzarne una dedicata a lui che assegnerà punti validi per le Sodi World Series.

Il Memorial Mainaldo Maneschi ha riscosso successo fra i team con quindici equipaggi, fra i migliori nel circuito di queste gare e che hanno avuto modo in passato di gareggiare con Marco, che si presenteranno sulla griglia di partenza. Ci aspettiamo una gara combattuta a divertente.

La gara durerà 8 ore con un regolamento ispirato al mondiale marche con il passaggio ai box per il rifornimento, cambi kart e pilota e che ha come base il regolamento nazionale Fia karting. Gli sponsor che hanno sempre accompagnato Mainaldo e altri che ci stanno sostenendo in questa manifestazione hanno messo a disposizione una somma che oltre a coprire le spese di organizzazione sarà devoluta in beneficenza per contribuire alla ricerca sul sarcoma di Ewing e sconfiggere questa spietata malattia”.

Il Memorial Mainaldo Maneschi si disputerà a bordo di kart di 390 cc di cilindrata, la gara fa parte del calendario internazionale Sodi World Series e assegna punti per la qualificazione alla finale mondiale che si disputerà sul circuito di Bratislava in Slovacchia dal 5 all’8 luglio. Il week end di gara si dividerà fra le prove libere del sabato, le qualifiche e la gara la domenica.

Si parte sabato dalle 14,30 alle 18,30 con verifiche sportive e la prima sessione di prove libere. Motori accesi al mattino presto domenica con le verifiche sportive dalle 7,30 alle 8, poi dalle 8,30 alle 8,50 la seconda sessione di prove libere, quindi dalle 9,10 alle 9,25 le qualifiche per stabilire la griglia di partenza e alle 10 il via alla gara. L’assegnazione dei kart sarà sorteggiata sia per le prove libere che per le qualifiche, la gara si correrà con i kart sorteggiati per le qualifiche. Mainaldo Maneschi non era solo un pilota di kart, amava lo spirito della competizione e cercava sempre di dare tutto in qualunque disciplina si cimentasse. È stato un provetto velista prendendo parte sin dalla più giovane età a regate nelle principali categorie dall’Optimist al 420.

È stato il più giovane partecipante alla regata internazionale di vela d’altura Palermo-Montecarlo. Ma ciò in cui si è distinto di più è stato nel campo delle competizioni motoristiche. Nel 2022 era avviato a una brillante carriera nel mondo delle auto da corsa interrotta purtroppo dalla malattia.