di: Mariano Pace - del 2023-05-13

Si terrà a Palermo, dal 16 al 17 maggio 2023, il congresso su: ”Aggiornamenti di Chirurgia Vascolare 2023”. L’evento si terrà presso NH Hotel (Foro Italico Umberto I 22/B). Il responsabile scientifico è il professore Felice Pecoraro, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Vascolare del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo. Il Presidente Onorario è Guido Bajardi. Tra gli enti patrocinatori: l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, l’Università degli Studi di Palermo, il Policlinico Paolo Giaccone di Palermo.

I lavori congressuali saranno introdotti dal professore Pecoraro. “ Il panorama della chirurgia vascolare-evidenzia Felice Pecoraro-si presenta alquanto complesso sia per la possibilità di trattare patologie vascolari complesse con metodiche sempre meno invasive sia per le richieste di salute da parte dei pazienti. Tutte esigenze, prosegue il professore Pecoraro, che però devono confrontarsi con la sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale. In questo complesso panorama la chirurgia vascolare dovrà affrontare anche la sfida della programmazione e formazione delle nuove generazioni di chirurghi vascolari. Le tredici Sessioni in cui si articoleranno gli aggiornamenti di Chirurgia Vascolare del congresso di Palermo-continua Pecoraro-affronteranno le patologie arteriose,venose e linfatiche. Particolare evidenza sarà data-conclude Felice Pecoraro- alle moderne procedure di trattamento endovascolare delle principali malattie dell’aorta, delle carotidi e dei vasi periferici”. L’Evento RES ECM N.373458 Crediti assegnati: 8,4 è stato accreditato per 150 partecipanti. Le richieste di iscrizione dovranno essere effettuate previa registrazione al sito:www.cicacongress.com. Successivamente il partecipante dovrà richiedere sal’iscrizione all’evento. nella sezione EVENTI RES ed attendere la mail di conferma di avvenuta iscrizione. Per altre informazioni si può contattare il :091-300951.

Il congresso è essenzialmente rivolto:

- ai medici chirurgici che operano nel campo dell’anestesia e rianimazione, angiologia, cardiochirurgia, cardiologia, chirurgia generale, chirurgia plastica e ricostruttiva, chirurgia vascolare, malattie dell’apparato respiratorio, malattie infettive, medicina generale (medici di famiglia), medicina interna, radiodiagnostica.Il congresso è rivolto anche agli infermieri, ai tecnici sanitari di radiologia medica.