Plastic Free chiede ordinanza ad Alfano per vietare utilizzo prodotti monouso in plastica e bioplastica non compostabile

di: Redazione - del 2023-05-16

Stop all’utilizzo a Castelvetrano dei prodotti monouso in plastica e bioplastica non compostabile. A chiedere all’Amministrazione Alfano l'emissione di una apposita ordinanza le referenti Plastic Free Onlus di Castelvetrano, Emanuela Indiano e Manuela Cappadonna.

“Riteniamo che questa ordinanza - scrivono le due referenti - deve essere vista dai cittadini, dai commercianti e dai ristoratori come un’opportunità per contribuire a migliorare l’ambiente in cui viviamo, difatti alla base c’è l’urgente esigenza di avviare azioni reali e tangibili di tutela del patrimonio storico e architettonico di Castelvetrano e soprattutto di salvaguardare l’ambiente marino, messi a rischio dall’abbandono quotidiano di rifiuti di plastica.

L’Associazione Plastic Free vuole contribuire, anche per la piccola parte che le compete, ad evitare che le nostre spiagge diventino distese di plastica. Dobbiamo pensare che quelle isole di plastica che si formano nei mari e negli oceani sono frutto anche dei prodotti che noi abbiamo sinora versato sui nostri litorali.”