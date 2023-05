Revocato l’affidamento di un immobile confiscato alla cooperativa Cibus

(fonte: Rai.it) - del 2023-05-16

Due giorni dopo l'inchiesta "Gli insospettabili" di Claudia Di Pasquale, andata in onda l'8 maggio 2023 su Report, è stata revocata la determinazione del 30 marzo 2023 del comune di Campobello, che approvava l'affidamento in locazione per sei anni alla cooperativa "Cibus" di un immobile confiscato alla criminalità organizzata, sito in località Tre Fontane. La revoca è arrivata dopo che il 9 maggio 2023 la Prefettura di Trapani ha comunicato al comune di avere emesso nei confronti della ditta un'interdittiva antimafia. L'amministratrice della cooperativa Cibus è Franca Lanceri, sorella di Lorena Lanceri, arrestata lo scorso 16 marzo insieme al marito Emanuele Bonafede, nipote dello storico boss Leonardo Bonafede, con l'accusa di aver favorito la latitanza di Matteo Messina Denaro.