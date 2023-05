Condanne in primo grado per stalking ai danni di una donna salemitana, nota dell’Avvocato difensore di uno dei due soggetti coinvolti

di: Redazione - del 2023-05-17

A seguito dell’articolo apparso sui maggiori quotidiani e siti locali, compreso Castelvetranonews, che pubblicava la condanna in primo grado di Giuseppe Giammalvo, 71 anni, di Salemi, imprenditore del settore calcestruzzi, e Maurizio Crocchiolo, di 57, di Castelvetrano, dipendente dell’ufficio igiene dell’Asp, dal giudice monocratico del Tribunale di Marsala Francesco Parrinello per stalking e diffamazione in danno di un’insegnante di Salemi di 56 anni e per i quali a Giammalvo il giudice ha inflitto un anno e due mesi di reclusione, mentre un anno è stata la pena decisa per Crocchiolo, oltre alle spese processuali, arriva una nota inviata al Direttore dell’Avvocato Giovanni Messina, difensore di Maurizio Crocchiolo, che vuole puntualizzare alcuni passaggi dell’articolo a firma della collega Francesca Capizzi:

“Gentile Direttore, nell’interesse del mio assistito dott. Maurizio Crocchiolo, mi corre l’obbligo, a distanza di qualche giorno, di evidenziare come l’articolo pubblicato sul Giornale di Sicilia il 25 Aprile 2023, a firma di Francesca Capizzi, che riguarda il mio assistito dott. Maurizio Crocchiolo, contenga delle “inesattezze” determinate dal fatto che l’autrice dell’articolo non ha seguito il processo, né era presente alla lettura del dispositivo, dimenticando così di osservare, ad esempio, che la sentenza di primo grado non sia un verdetto definitivo, e che vige il principio costituzionale sancito dall’art.27 di non colpevolezza sino a sentenza definitiva, lasciando, di contro, ad arte intendere come la responsabilità del dott. Crocchiolo, per la parte che gli compete, sia stata acclarata definitivamente.

Ma tant’è, questo è il ruolo di alcuni “giornalisti” oggi: cercare a tutti i costi il titolo e lo scoop per fare presa sull’opinione pubblica, incurante dei danni che notizie così riportare possono causare alle vite delle persone, dando spazio solamente a chi intende il processo come una partita di calcio: “abbiamo vinto”.

Sarebbe stato quantomeno opportuno, ed accorto, attendere l’epilogo dell’intera vicenda processuale - o il deposito delle motivazioni - ma la cosa non ha interessato “la giornalista”, la quale ha incautamente pubblicato la foto del mio assistito - in violazione delle norme che tutelano la privacy - senza alcun apparente e giustificato motivo - al solo fine di accontentare la “fonte confidenziale” amica, e senza prima sentire il dovere professionale di ascoltare le altri parti coinvolte: se lo avesse fatto avrebbe - l’autrice - evitato errori madornali ed avrebbe reso un “vero” e serio servizio all’informazione.

Cordialità

Avv. Giovanni Messina”