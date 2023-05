Selinunte, finanziamento da circa 200 Mila Euro per il mercato del pescatore. Ecco l'intervento previsto

di: Redazione - del 2023-05-17

La partecipazione da parte del Comune ad un bando della Regione per ottenere un finanziamento per il miglioramento delle infrastrutture e i servizi del porto di pesca di Marinella di Selinunte c’era stata e la vicenda si è conclusa con esito positivo.

È stato, infatti, approvato con un finanziamento per circa 206 Mila Euro il progetto “Un mare d’incanto” che prevede l’innovazione e la manutenzione del mercato del pescatore attraverso la riqualificazione dello spazio coperto per la vendita all’asta.

Una bella notizia dopo un dibattito, finito anche sulla rete, scaturito da un comunicato del Movimento "Castelvetrano Rinasce" che in un nota parlava di una mancata presentazione di proposte progettuali da parte dell’Amministrazione comunale al Dipartimento pesca del Mediterraneo della Regione siciliana che aveva pubblicato un bando per l’ottenimento di un contributo al 100% di 250.000 euro per miglioramenti anche sui luoghi che riguardano la vendita all’asta e ripari di pesca.

Effettivamente nel primo elenco pubblicato con i progetti finanziati dalla Regione mancava quello del porto di Marinella e non figurava nemmeno tra quello degli esclusi.

Il sindaco Alfano e l’assessore Nino Siculiana, avevano successivamente precisato che "l’istanza di contributo era stata prodotta sin dal 30 marzo scorso e che, anzi, la Regione aveva inviato all’Ente lo scorso 10 maggio quello che, in gergo, si chiama “attività di soccorso istruttorio”.

In pratica, la Regione aveva dato tempo al Comune, entro il 15 maggio, di presentare una serie di altri documenti (già inviati) importanti al fine di valutarne i presupposti per ottenere la somma. Precisamente, il Dipartimento chiedeva il quadro economico dettagliato per singolo investimento per permettere alla Commissione la verifica dei punteggi. Ancora, la delibera di approvazione che approvava l’intervento, l'atto notorio che attestasse la disponibilità dell’area portuale di Marinella di Selinunte sottoscritta dal legale rappresentante e il numero di imbarcazioni da pesca che ricadono nell’ambito portuale di Marinella di Selinunte.

In buona sostanza, una proroga dei tempi per il Comune di Castelvetrano chiamato "soccorso istruttorio". Ma alla fine poco conta. L’importante è che il finanziamento sia stato presentato e finanziato. A prescindere dai colori politici è una bella notizia per Marinella di Selinunte.