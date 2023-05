Castelvetrano, dalla Regione fondi per riparare alcuni smottamenti stradali e danni a rete fognaria post eventi meteorologici straordinari

del 2023-05-17

L’Amministrazione Comunale di Castelvetrano, con la Delibera di Giunta nr. 124 del 15/05/2023, ha approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo per la sistemazione smottamenti stradali, sconnessione tombini e tratto fognario nella via Selinunte e nella via Benedetto D’Acquisto. Tale intervento non graverà sul Bilancio del Comune in quanto si tratta di un intervento che trae origine da una richiesta formulata dal Comune di Castelvetrano al dipartimento protezione civile regionale a seguito dei danni, anche alle infrastrutture pubbliche, causati dall'eccezionale evento meteo del 26, 29 settembre e 9, 13 ottobre che ha interessato il territorio comunale.

Con il D. P. Reg. n. 593 del 24 ottobre 2022 il Presidente della Regione Siciliana, ha decretato, lo stato di crisi e di emergenza, per la durata di sei mesi, per i gravi danni provocati dagli eventi meteo avversi che, hanno interessato diversi comuni del territorio della Regione Siciliana, tra i quali anche il Comune di Castelvetrano.

A seguito di tali eventi il Governo Regionale ha deliberato lo stato di crisi in seguito agli eventi meteo avversi dal 22 al 27 novembre 2022 e del 3 dicembre 2022 e finanziato interventi di messa in sicurezza e ripristino dei danni causati dai fenomeni alluvionali nei comuni delle Province di Messina, Siracusa e Trapani.

Ammonta a 40 Mila Euro la somma in favore del Comune di Castelvetrano necessaria a rimuovere le situazioni di pericolo, in particolare per la sistemazione smottamenti stradali, sconnessione tombini e tratto fognario nella via Selinunte. A breve l’inizio dei lavori.