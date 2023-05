Allerta arancione, scuole aperte domani a Campobello e Salemi. Sindaci invitano alla prudenza

del 2023-05-15

Circa il perdurare del maltempo, con temporali sparsi, venti di burrasca e forti mareggiate lungo le coste che potrebbero verificarsi anche per l’intera giornata di domani, il sindaco Giuseppe Castiglione con una nota stampa è tornato ad invitare la cittadinanza alla prudenza e a prestare particolare attenzione negli spostamenti, evitando di sostare in prossimità di alberi e di esporsi a possibili situazioni di rischio.

Nel pomeriggio è stata infatti diramata una nuova allerta di colore arancione dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile. Alla luce del bollettino odierno, che prevede piogge di minore intensità rispetto a quelle di oggi, le scuole di ogni ordine e grado saranno, dunque, regolarmente aperte nella giornata di domani.

Anche il Sindaco di Salemi Venuti sulla stessa linea d’onda ha dichiarato:” La Protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso meteo per la giornata di martedì: a partire da questa notte, il livello di allerta passa da rosso ad arancione sulla Sicilia occidentale. In virtù di questa previsione, domani le scuole saranno normalmente aperte: è questo l'orientamento prevalente dei sindaci della provincia, con i quali siamo in continuo confronto. La situazione resta comunque sotto monitoraggio e qualora dovessero esserci cambiamenti di scenario da parte della Protezione civile vi terrò aggiornati”