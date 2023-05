Sistema delle Piazze di notte in balìa dei balordi tra atti di vandalismo e calci contro i portoni. Il racconto di una famiglia

di: Redazione - del 2023-05-16

Degrado, maleducazione e inciviltà. Il centro storico di Castelvetrano, soprattutto nelle ore notturne, così come denunciano alla nostra Redazione numerosi cittadini stanchi di subire vessazioni, diventa ritrovo di balordi.

“Non si contano più - ci racconta una famiglia che preferisce rimanere anonima - i portoni presi a calci dove alcuni giovani si fermano indisturbati a urinare. Lasciano bottiglie di birra e non solo. Spesso la mattina non sappiamo cosa ci attende davanti la porta di casa. Speriamo da tempo in un potenziamento dei controlli che possa essere da deterrente rispetto a questi atti di vandalismo. Siamo stanchi”.

Anche i locali del Sistema delle Piazze vengono vandalizzati, mentre i bagni pubblici continuano a stare chiusi, anzi aperti per gli atti osceni di chi puoi accedervi.

La segnalazione tempo fa aveva portato i tecnici comunali a sistemare alla meno peggio quella porta d’ingresso, mentre i residenti continuano a denunciare atti di violenza gratuita verso i portoni privati con scampanellate notturne.