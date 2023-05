Castelvetrano, l’ex sede dei Vigili Urbani ospiterà la sede dell’avvocatura del Comune

di: Redazione - del 2023-05-18

L’ex Chiesa di San Leonardo in piazza Matteotti a Castelvetrano, che fino a qualche anno fa ospitava il Comando dei Vigili Urbani, adesso, dopo una serie di lavori di straordinaria manutenzione, diventerà la sede degli uffici dell’avvocatura del Comune.

Con determina del IV Settore a forma dell’architetto Vincenzo Barresi, che andrà a giorni in Giunta per l’approvazione, si sono gettate le basi per riaprire, dopo circa cinque anni, la sede, che necessita di alcuni lavori di straordinaria manutenzione, sia edili che di impiantistica.

Erano stati allora i Commissari prefettizi ad ordinare il trasferimento del Comando nella sede di Via Piersanti Mattarella, perché i locali erano quasi inagibili. Erano iniziati anche i lavori che poi si fermarono.

Da allora la sede, formata da cinque vani, è rimasta chiusa e solo i piccioni ne hanno goduto, grazie ai vetri rotti delle finestre della torre, nonostante da tempo i cittadini chiedano che vengano sostituiti. Non si esclude che nei 70.000 euro, somma finanziata dal Comune, rientri anche la sistemazione dell’orologio della torre.

Attualmente gli uffici legali del Comune sono ubicati al primo piano di Palazzo Pignatelli e sono troppo angusti per il personale, che comprende circa sette unità, oltre al materiale cartaceo dei faldoni e le varie fotocopiatrici, i vari libri, armadi ed altro ancora.

Lo stesso avvocato Francesco Vasile vede come "necessario il trasferimento degli uffici per ottimizzazione del servizio", e ritiene "importante riaprire la sede anche come presidio di legalità". Si parla anche di avvocatura allargata al Comune di Partanna, ma sono solo voci.

Fino a qualche tempo fa si era pensato che i locali potessero ospitare le sedi di alcune associazioni di volontariato del territorio che ne avessero fatto richiesta.