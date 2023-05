Castelvetrano, case pericolanti nel centro storico. Chiusa la via Pietro Colletta. Alfano tuona contro i proprietari e dispone verifiche

di: Redazione - del 2023-05-19

Ancora un edificio pericolante nel centro storico di Castelvetrano. Il Sindaco chiede all’Ufficio Edilizia Pericolante una mappatura dei circa quaranta edifici abbandonati dai privati, molti dei quali si trovano nel centro storico di Castelvetrano.

Da giorni la via Pietro Colletta, che costeggia il Comune di Castelvetrano, è stata chiusa al traffico sia pedonale che veicolare per il rischio crollo di un edificio, pare costruito nei primi del Novecento e da decenni abbandonato, il quale presenta anche dei fregi.

La pericolosità è stata accertata dai Vigili del Fuoco, chiamati da alcuni passanti che hanno visto cornicioni a terra, dopo le violente raffiche di vento di scirocco della scorsa settimana. Sul posto anche i Vigili Urbani ed i tecnici dell’Ufficio Edilizia Pericolante per gli accertamenti di rito. Lo stesso edificio anni fa è stato oggetto di tamponatura delle finestre e balconi.

La strada è una delle più vecchie arterie di Castelvetrano, chiamata anche “strata di li scarpara”, ma dei vecchi ciabattini non ve ne resta più traccia. Fino a qualche anno fa resisteva una sartoria, adesso sono presenti soltanto tre attività commerciali nella parte finale della strada, i cui titolari cominciano a rumoreggiare, perché da lì non passa più nessuno.

Adesso la parte burocratica, che è quella più difficile, porterà il Comune a chiamare i proprietari e a diffidarli per mettere in sicurezza l’edificio, sempre che lo faranno.

“Non possiamo puntellare tutta la città - ha aggiunto il Sindaco Enzo Alfano - Ora basta, i proprietari non possono continuare a tenere puntellati edifici del centro storico per decenni. Devono pagare anche l’occupazione del suolo pubblico. Ho dato mandato agli uffici - ha concluso il primo cittadino - di verificare la posizione dei proprietari degli edifici di via Bonsignore, via Militello (Casa Pardo), acquistata da privati, via Vito Lipari e via Pietro Coletta.”

Per non dimenticare anche dell’edificio storico di Via XXIV Maggio, Palazzo Signorelli, ormai quasi del tutto distrutto, costruito nella metà dell’Ottocento, che rappresentava una delle migliori espressioni artistiche dello stile Liberty, per la manifattura della facciata di Enrico Vella di Caltagirone.

Sono tanti gli edifici senza vincolo della Soprintendenza abbandonati nel centro storico perché i proprietari sono deceduti e gli eredi, spesso, non sono interessati, rinunciando così alla proprietà.