Salemi diventa set cinematografico. In città le riprese del film di Grassadonia e Piazza

di: Comunicato Stampa - del 2023-05-16

Salemi e il suo centro storico diventano un set cinematografico a cielo aperto. Una troupe è in città, agli ordini dei registi siciliani Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, per girare le riprese di una pellicola che verrà prodotta da 'Indigo Film'.

Previste alcune limitazioni al traffico in città per tutta la settimana, e fino a sabato 20 Maggio, anche se la tabella di marcia potrebbe subire delle modifiche. Tra le strade interessate via Vero Felice Monti, via San Francesco di Paola e via Giovanni Amendola, oltre che piazza Libertà, piazza Dittatura e piazza Simone Corleo.

"Siamo felici di ospitare le riprese. Per Salemi - dice l'Amministrazione Comunale - si tratta di un'altra importante vetrina. Un ringraziamento anche alla cittadinanza per qualche piccolo disagio dato dalla necessità di lasciare libere le aree interessate dalle riprese".