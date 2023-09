Messina Denaro/4 gli scenari "silenziosi" dopo la cattura

di: Redazione - del 2023-08-31

Dall'arresto di Matteo Messina Denaro ad oggi sono passati 228 giorni ed è evidente come in molti si aspettavano una "terra bruciata" attorno a chi ha sostenuto la latitanza del boss, specialmente negli ultimi anni, come comprovato dalla Procura di Palermo, vissuti a pochi chilometri di distanza dalla "città" natale, in quella Campobello di Mazara, assumendo l'identità di tale "Francesco", trasformata fuori provincia in "Andrea Bonafede".

La storia raccontata dalle cronache giudiziarie e dai risvolti degli interrogatori ai quali è stato sottoposto lo stesso Messina Denaro con particolare partecipazione e con una libertà di risposta, hanno destato abbondante curiosità. Si proprio così, perchè Matteo ha risposto confermando tanti aspetti in "chiaroscuro" della sua latitanza ed è riuscito a trasformare le estenuanti deduzioni in certezze.

Come già pubblicato in precedenza, Matteo ha parlato dell'amore per l'arte del defunto padre, la compravendita di oggetti antichi di Selinunte, ha parlato di affari e di aziende di preziosi, ha in buona sostanza inserito il suo nome con tutto quello che gli inquirenti avevano percepito negli anni di latitanza ma mancante del fatidico "timbro". Come una sottoscrizione, ha fatto, ma adesso il lavoro della Procura di Palermo ed in particolare del Procuratore De Lucia e dei suoi fedeli servitori dello stato è quello di rivelare lo scenario.

Uno scenario che in questi mesi è stato prima abbozzato ed adesso, come si evince dalla parole del Procuratore Maurizio De Lucia, è in netta fase di stesura. Lo stesso in una recente intervista rilasciata all'esperto giornalista di mafia, Salvo Palazzolo, in occasione dell'uscita del libro "La Cattura" redatto da entrambi, lascia comprendere che gli scenari dopo la cattura sono realmente aperti.

Bisognerà decifrare nomi in codice, e non tanto il numero telefonico del singolo presente nell'agenda personale dell'ex superlatitante, ma comprendere il traffico telefonico intercorso fra le due utenze. Comprendere la valenza ed il forte legame fra i soggetti, chi lo ha "servito", chi lo ha sostenuto e cosa ancora più importante, chi lo ha protetto.

Gli scenari sono ormai nelle mani della Procura, sicuramente si farà una grande distinzione fra il pre cattura ed il post cattura. Tanti i soggetti che gli inquirenti hanno iniziato a seguire da quel 16 gennaio. Un'indagine che è talmente grande che avrà bisogno di tanto tempo. 228 giorni sono passati e ma è molto probabile che nei prossimi mesi tutto il lavoro che la Procura sta svolgendo culminerà con diverse operazioni che sicuramente faranno luce su gran parte della latitanza di Matteo Messina Denaro. Solo in presenza di quei risvolti si potrà chiudere un capitolo della nostra società, va premesso però che il mistero avvolgerà qualche aspetto che non conosceremo mai.