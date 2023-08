Evento presentazione Club agricoltori valle del Belìce, Alfano risponde alle critiche: “Assente perché non invitato”

di: Redazione - del 2023-08-29

L'evento avvenuto lo scorso 26 agosto a Marinella di Selinunte, che ha riguardato la presentazione del club degli Agricoltori, alla presenza degli Assessori Regionali, Girolamo Turano e Luca Sammartino, e di diversi Sindaci dei comuni della Valle del Belice, ha visto l'assenza del Sindaco di Castelvetrano.

La mancata presenza del Primo Cittadino castelvetranese ha di fatto scatenato una serie di polemiche, specialmente sui social. Nella odierna giornata, il Sindaco di Castelvetrano, dott. Enzo Alfano, tiene a precisare con una nota, il motivo della mancata partecipazione.

"In relazione alle polemiche manifestatesi nei social, scaturite dalla mia assenza in un evento organizzato da azienda privata il 26 agosto scorso, preciso che, per tale manifestazione, non è arrivato nessun invito presso l'Ufficio di Gabinetto del Sindaco.

Colgo l'occasione, inoltre, per chiarire che la presenza istituzionale è sempre frutto di valutazione di opportunità atteso che il Sindaco rappresenta l'intera comunità e deve difendere la Sua onorabilità".