Castelvetrano, Comune non responsabile, due proprietari dovranno pagare spese di giustizia

I danni da “bomba d’acqua”, non sempre vanno risarciti soprattutto quando si tratta di eventi naturali eccezionali e non prevedibili. Per due proprietari di un immobile di Castelvetrano, oltre ai danni arriva anche il pagamento delle spese di giustizia a favore del Comune che era stato chiamato in causa.

Con atto di citazione notificato nel dicembre del 2020, i sig.ri S.M e M.V e, nella qualità di comproprietari degli immobili siti in Castelvetrano, quartiere “ Legno Dolce”, avevano chiesto la condanna della Civica Amministrazione al risarcimento dei danni per responsabilità omissiva manutentiva degli impianti di pompaggio della locale fognatura, nella misura di 100.000 euro circa, oltre quelli inerenti l’asserita diminuzione del valore dei beni da quantificare nel corso del giudizio.

Con sentenza il Giudice Unico, del Tribunale di Marsala, Marchesina Palermo, invece ha rigettato la richiesta risarcitoria condannando, al contempo, gli attori alla rifusione in favore della Civica Amministrazione, delle spese di lite, liquidate in complessivi 4.000 euro circa e ha posto a carico degli stessi, le spese relative alla consulenza tecnica,richiesa dal Giudice.

Il Comune, difeso dall’avvocato Francesco Vasile, ha dimostrato in corso di causa, che proprio una decina di giorni prima l’evento aveva fatto effettuare dei controlli nella stazione di pompaggio della rete da una ditta specializzata in questi servizi. La zona che si trova nel quartiere chiamato "Orto" è in effetti sottomessa e spesso quando si verificano violenti acquazzoni, si allaga rendendo difficile sia la

viabilità delle auto e quella dei pedoni.

Negli anni passati ci sono stati degli allagamenti di attività commerciali e in abitazioni private. I fatti denunciati avvenuti il 24 ottobre del 2019, causarono in effetti allagamenti in parecchie zone della città con interventi dei Vigili del Fuoco di Castelvetrano. I danni furono notevoli al punto che la stessa Amministrazione con delibera dichiarò lo stato di calamità naturale.

In corso di causa un testimone che abita nella zona aveva dichiarato: "non ci sono pompe che tengono con questo tipo di acqua", facendo venire ancora di meno il nesso eziologico necessario ai fini della responsabilità dell’Ente.