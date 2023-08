Castelvetrano, avviso pubblico per la partecipazione degli esercenti alla Fiera della Tagliata

di: Redazione - del 2023-08-30

La VI Direzione Organizzativa del Comune di Castelvetrano ha reso noto l'avviso pubblico indirizzato agli esercenti per la particepazione alla Fiera della Tagliata che si svolgerà dal 15 al 17 settembre.

Allegati

Gli esercenti in possesso dei requisiti, interessati alla partecipazione alla Fiera della Tagliata, che si terra nella via Tagliata a decorrere dal 15-16-17 Settembre anno 2023, sono invitate ad inoltrare richiesta a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso entro ed non oltre le ore 24:00 del 10 Settembre 2023 utilizzando la piattaforma telematica impresainungiorno.

Unitamente alla richiesta è soggetta al pagamento del PUC, ex TOSAP ai sensi dei vigenti

Regolamenti Comunali, come di seguito riportato:

N. 1 Stallo, 32 mq, € 0.25/h, 3 giorni, canone unico € 24,00