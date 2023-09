(VIDEO) Una discarica a cielo aperto a Castelvetrano, una segnalazione raccapricciante

di: Redazione - del 2023-09-01

Una vera e propria discarica all'aria aperta, come si evince dalle immagini giunte alla nostra redazione. La zona in questione riguarda un'arteria che collega la via Campobello con la strada provinciale per Triscina, metà turistica. Strada che specialmente nei periodi estivi risulta molto trafficata.

Le immagini riportano agli occhi lo scempio di chi abbandona i rifiuti e nessuno interviene per bonificare queste zone della città lasciate in totale abbandono e degrado.

Guarda il video: