(VIDEO) I pescatori di Marinella, "Solo promesse dai politici, il porto pronto ad intasarsi nuovamente"

I pescatori di Marinella di Selinunte pronti a recarsi a Palazzo D’Orleans a Palermo se non iniziano i lavori per dragare il porto, così come promesso sin dal mese di Marzo. Giacomo Russo, rappresentante dei pescatori di Marinella mostra il suo disappunto per chi aveva fatto delle promesse non solo per dragare il porto ma anche per effettuare quelle opere necessarie, per evitare che si ripeta ogni anno il problema delle alghe e dell’insabbiamento.

L'allungamento del puntale della banchina sarebbe sempre la soluzione migliore, come

hanno sempre detto i pescatori più anziani di Marinella di Selinunte, ma se ne parla solo durante le campagne elettorali come tiene a sottolineare Giacomo Russo. "A Marzo abbiamo incontrato a Marinella di Selinunte l’assessore Alessandro Aricò che si è reso conto delle problematiche. In un successivo tavolo tecnico venne confermato che sarebbero state stanziate 250.000 euro per le opere più urgenti di dragaggio con un affidamento diretto per accorciare i tempi, ma a tutt’oggi non si è visto nulla. Se non si interviene subito le mareggiate di Novembre intaseranno completamente il porto e ci vorranno molti più risorse economiche".

Delle promesse fatte dall’ex Presidente della Regione di finanziare un progetto, già per la verità esistente da tempo per un porto più efficiente, si sono perse le tracce e anche la stessa progettualità supportata dall’onorevole Nicola Catania di Partanna, che è stato molto vicino ai pescatori, ma passata la campagna elettorale sono rimaste solo, come sempre da decenni, le promesse dei politici si ferma, non si hanno più notizie del completamento dei lavori eseguiti e ci si ritrova con una assenza di illuminazione, di acqua e di pulizie varie e, con uno scivolo non utilizzabile.

