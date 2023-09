Castelvetrano, avvelenati due cani nella zona della S.S.Trinità, il racconto choc di Enzo Napoli

di: Enzo Napoli - del 2023-09-03

Una triste storia di animali abbandonati che diventano poi vittime. Il racconto di Enzo Napoli, appassionato di animali, che manda alla nostra redazione quello che sa sull'avvelenamento di due cani nei pressi dell'Area attrezzata nella SS. Trinità.

"Presso l'ingresso dell'area attrezzata della SS. Trinità, da un pò di tempo stazionavano quattro cani, mansueti, conosciuti e benvoluti da quasi tutte le persone che frequentano la zona. Di recente ad essi, dopo l'ennesimo abbandono, si sono aggregati altri tre cuccioloni. Ovviamente il luogo, essendo frequentato anche da bambini, non è idoneo ad ospitare altri cani, oltre i vecchi quattro storici.

Della presenza dei tre cuccioloni è stato informato, - continua Napoli - da oltre due mesi e per ben tre volte, ufficialmente il comando dei Vigili Urbani, ma nessuno fino ad oggi ha provveduto al loro recupero. Si è perso tanto tempo che qualcuno ha creduto bene di avvelenarli. Stamane uno di essi è stato trovato morto ed un'altro è scomparso, quindi avrà fatto la stessa fine. Mi chiedo se in un paese civile questi problemi non si debbano risolvere con facilità. Il canile è chiuso da parecchio tempo.

Ma quale miracolo ci vuole per risolvere il problema? Inoltre vorrei sapere di chi è la responsabilità del mancato recupero di quei cani? Nessuno paga per l'accaduto? Vorrei anche sottolineare che è vergognoso che se un cittadino soccorre un cane passa le pene dell'inferno tra il Canile ed il Comando dei Vigili Urbani, prima che qualcuno intervenga. Questi organi si attengano - conclude Enzo Napoli - alle leggi regionali o nazionali e non a disposizioni comunali che violano le più elementari norme di comportamento.