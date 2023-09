Folgore, Colombo: "Rammarico per l'andata, ora testa al campionato"

di: Redazione - del 2023-09-04

La Folgore perde la gara di ritorno a Sciacca contro i locali verdenero e lascia la Coppa. La formazione rossonera non ha ripetuto la bellissima prestazione di sette giorni fa ma è rimasta in gara, tanto che dopo la rete di Galluzzo, ha sfiorato il goal con un'azione personale di Murania, apparso tra i più in forma.

Qualche recriminazione per il raddoppio saccense, per i presenti al seguito della squadra, è stata un'illusione ottica dell'arbitro Ferrara e dell'assistente Iannazzo. La palla colpita da Balistreri ha colpito il palo alla destra di Pizzolato ed è rimbalzata e presa dall'estremo difensore ancor prima che varcasse la linea di porta. Nella seconda parte della ripresa, il goal dell'ex Galluzzo, applaudito dal pubblico di casa.

A fine gara abbiamo ascoltato il tecnico della Folgore, Stefano Colombo per un breve commento: "Archiviamo la coppa che abbiamo onorato con il massimo dell’impegno. Nel computo delle due partite non abbiamo demeritato, anzi c’è il rammarico per non aver chiuso il conto all’andata dove siamo stati superiori in tutto. Domenica inizia il campionato è sarà una folgore che cercherà in tutti i modi di fare bottino pieno".