Castelvetrano, Oleificio confiscato ospiterà oltre 200 migranti minorenni

di: Redazione - del 2023-09-02

Il Comitato di Castelvetrano della Croce Rossa Italiana gestisce da giovedì 31 agosto, un centro di accoglienza per minori immigrati, dopo aver stipulato una convenzione con il Commissario per l'emergenza migranti Valerio Valenti così come avvenuto nelle ultime ore a Bologna. La convenzione avrà durata fino al prossimo mese di ottobre.

Il luogo che è stato concesso è un bene confiscato alla mafia, in particolare un'ex Oleificio che si trova ubicato nella zona commerciale di Castelvetrano in viale Autonomia Siciliana. Bene confiscato all'imprenditore castelvetranese Murania, a seguito di un'operazione contro la criminalità organizzata del mandamento di Castelvetrano.

L'Agenzia dei Beni Confiscati lo ha affidato al Comune di Castelvetrano che, a seguito di bando pubblico, ha concesso al Comitato di Castelvetrano della Croce Rossa Italiana.

Un campo di accoglienza che ospita 220 giovani migranti che giungono in Italia senza alcun accompagnamento. Giovani che saranno accolti per i primi 3-5 giorni di permanenza, giorni in cui saranno sottoposti a visite e controlli medici, prima del trasferimento nelle strutture adibite a comunità di accoglienza.