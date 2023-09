Allerta incendi, diramata nota della Protezione Civile, alcune province in Sicilia da bollino rosso

di: Redazione - del 2023-09-05

La Protezione Civile ha diramato una nota per la giornata di oggi, martedì 5 settembre 2023, con la quale avvisa un rischio incendi ed ondate di calore per la Sicilia. In particolare alcune province sono segnate nella nota in rosso: Trapani, Agrigento, Enna e Caltanissetta.

Sicilia colpita da diversi fenomeni meteorologici, precipitazioni nella Sicilia settentrionale e centro-orientale, venti forti o di burrasca nord-orientali con raffiche di burrasca forte su settori ionici e montuosi.