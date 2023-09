Femminicidio-suicidio, uccide l'ex compagna e poi si toglie la vita, tragedia nel trapanese

di: Redazione - del 2023-09-07

Tragedia consumata ieri nel tardo pomeriggio, un omicidio-suicidio avvenuto nei pressi dell'azienda agricola di famiglia in contrada Ferla, fra Mazara e Marsala. La vittima, una donna molto conosciuta, Marisa Leo, 39 anni, responsabile marketing e comunicazione della nota azienda vitivinicola Colomba Bianca.

E' stata raggiunta da tre colpi di arma da fuoco, presumibilmente un fucile, sparati da Angelo Reina, suo ex compagno 42enne, che le ha dato appuntamento nei pressi dell'azienda di famiglia. L'incontro si è trasformato in una tremenda trappola, fra i due il rapporto sentimentale era ormai terminato, probabilmente l'incontro chiarificatore doveva essere rivolto alla questione legata all'affidamento della figlia, nata durante la loro relazione.

Dopo aver commesso il delitto, l'uomo si è messo in auto e dopo aver percorso circa 40 km da luogo dell'omicidio si è tolto la vita in prossimità di un cavalcavia sull'A29 nei pressi di Gallitello, territorio di Calatafimi.

Dalle indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, l'omicida-suicida è stato avvistato, ieri nel tardo pomerigggio, nei pressi del luogo dove si è poi suicidato con in mano una pistola. Partita la segnalazione alla Polizia da parte di alcuni automobilisti, poi la tragica scoperta. Nel frattempo, le indagini si sono ampliate, dopo il rinvenimento delle armi da fuoco. La chiamata alla donna da parte della Polizia, in precedenza effettuata dall'uomo, e le mancate risposte hanno portato gli inquirenti a rintracciarla. Poi il ritrovamento del corpo senza vita, nella zona fra Marsala e Mazara, nei pressi di un'azienda agricola. Una tragica storia, un rapporto sentimentale finito male, chi li ha conosciuti ha riferito di forti liti ed anche di una denuncia per stalking in precedenza nei confronti di Angelo Reina, poi divenuto l'omicida di Marisa Leo.