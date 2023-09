Salemi piange Marisa Leo uccisa dall’ex compagno. Venuti: “Tragedia assurda e inaccettabile. Ciao Marisa”

di: Redazione - del 2023-09-07

Sgomento e commozione a Salemi, la città di Marisa Leo, la 39enne, uccisa dall'ex compagno ieri nei pressi di un'azienda agricola nel territorio di Mazara del Vallo. Marisa, molto conosciuta per via del lavoro svolto nella nota Cantina Colomba Bianca, è stata ricordata dal primo cittadino salemitano, Venuti.

"La nostra comunità è sconvolta da quanto accaduto. Non ci sono parole per descrivere il dolore per una tragedia assurda e inaccettabile. Esprimo il cordoglio e la vicinanza alla famiglia a nome mio, dell'Amministrazione e di tutta la città di Salemi. Ci stringiamo ai familiari nel ricordo di una ragazza solare che amava la vita. Il giorno dei funerali sarà lutto cittadino a Salemi: è necessario accendere i riflettori su un fenomeno inaccettabile e insopportabile come il femminicidio. Ciao Marisa..."