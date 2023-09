"Ciao Marisa, donna del vino, visionaria e mamma premurosa" Il ricordo della Cantina Colomba Bianca

di: Redazione - del 2023-09-07

Il messaggio dell'azienda in cui lavorava Marisa Leo, la 39enne di Salemi, assassinata ieri nel pomeriggio dall'ex compagno. La Cantina Colomba Bianca ricorda la giovane, appassionata del suo lavoro ma al tempo stesso una grande mamma.

"Ciao Marisa, eri e sarai luce.

È stata strappata alla vita Marisa Leo, responsabile marketing e comunicazione di Colomba Bianca. Donna del vino, madre premurosa e ispiratrice delle nostre cantine. Mente e braccio di scelte di successo, colonna portante di progetti internazionali per la filiera vitivinicola italiana, visionaria comunicatrice nel mondo dei vitigni made in Sicily. Era attiva contro la violenza di genere. È inesplicabile immaginare una nuova vendemmia senza Lei. Siamo sgomenti. Esprimiamo il nostro profondo cordoglio per la perdita che subisce la famiglia di Marisa, di cui ci sentiamo parte integrante anche noi".