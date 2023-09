Castelvetrano, Volontari ripuliscono aiuole Scuola Enrico Medi

di: Redazione - del 2023-09-08

L'opera dei volontari per ripulire le aiuole della Scuola Media Enrico di Castelvetrano in vista dell'imminente apertura per l'anno scolastico 2023/2024. Antonino Zito e Davide Pulsanti sono le persone che armate di grande spirito di volontà hanno effettuato i lavori di decespugliatura delle aiuole.

Per mantenere il verde sistemato una città come la nostra necessita di una grande mole di lavoro e l'opera dei volontari diventa fondamentale.