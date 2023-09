Folgore, esordio per i rossoneri al Paolo Marino, oggi in campo contro l'Accademia Trapani

di: Redazione - del 2023-09-10

Lo scorso anno in Promozione fu una doppia sfida di vertice, Folgore ed Accademia Trapani si ritrovano a pochi mesi distanza in Eccellenza proprio all'esordio nel campionato 2023/2024. L'unico precedente fra le due compagini risale all'inverno scorso, i rossoneri s'imposero al Paolo Marino per 2-0, reti di Spinelli ed un autogoal.

Gli uomini di Colombo hanno lavorato tutta la settimana, concludendo la sesta settimana di preparazione, come recentemente dichiarato dal tecnico rossonero e si apprestano ad iniziare questo campionato di Eccellenza che proprio nel girone A presenta in griglia di partenza squadre attrezzatissime per il grande salto in serie D, basti pensare a Nissa, Pro Favara, Sciacca, Athletic Palermo, Mazara 46 e senza dimenticare Geraci, Misilmeri e Mazara.

La doppia sfida in Coppa, a parte qualche recriminazione, ha fornito qualche dettaglio ed oggi, sicuramente, l'undici rossonero vorrà brindare all'esordio con un successo per iniziare nel migliore dei modi il proprio campionato. Rispetto alla gara di ritorno di Coppa Italia a Sciacca, tornano a disposizione il difensore Giuffrida e l'attaccante Fofana. Qualche dubbio rimane sulle condizioni fisiche di Tarantino e La Francesca, fra l'altro ex dell'incontro.

Da giorni sale l'attesa negli ambienti sportivi castelvetranesi, con un comunicato la tifoseria organizzata ha fatto sapere che sarà presente sugli spalti del Paolo Marino per incitare la Folgore. Nei giorni scorsi l'intera squadra ha ricevuto il saluto da parte del Sindaco e della Giunta. Ci sono, quindi, tutti i presupposti per vivere un grande domenica. La società ha più volte lanciato appelli sui social, l'ultimo con un messaggio forte di richiamo alla gente che possa tornare a riempire la tribuna del Paolo Marino.