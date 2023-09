A Castelvetrano lo "Zaino Sospeso" per aiutare le famiglie meno abbienti contro il caro scuola. Iniziativa Lions Club

del 2023-09-10

Nel mondo frenetico di oggi, l'istruzione è fondamentale per il futuro dei nostri figli. Ma purtroppo, molte famiglie si trovano ad affrontare sfide finanziarie che rendono difficile l'accesso a materiali didattici essenziali per i loro bambini. In risposta a questa sfida, parte il progetto ‘Zaino Sospeso’, organizzato dal Lions Club di Castelvetrano per donare alle famiglie meno abbienti materiale utile per l'imminente anno scolastico.

"Un'iniziativa che, con un piccolo gesto porta al sorriso di un bimbo - sottolinea il Presidente del Lions Club Castelvetrano Salvatore Monteleone – e che può avere un forte impatto sociale per le famiglie”.

L’obiettivo del Lions è raccogliere quello che occorre per permettere a tutti gli alunni, nessuno escluso, di avere sul proprio banco tutto quello che occorre per iniziare il nuovo anno scolastico.

L'idea del service ‘Zaino Sospeso’ nasce, infatti, dall'esigenza di aiutare le famiglie bisognose del territorio ad affrontare in un momento storico di difficoltà economiche, le spese per acquistare il materiale scolastico.

È un progetto che permette alle famiglie di mandare a scuola i propri figli con un corredo scolastico completo e adeguato garantendo in questo modo il diritto allo studio. Il progetto del Distretto Lions 108Yb è portato avanti da tutti i club della zona.

Nel nostro territorio le cartolibrerie che partecipano a tale iniziativa sono a Castelvetrano Cartolibreria DOLCE Via Pietro Luna n: 5; a Partanna Cartolibreria TIGRI Via Vittorio Emanuele n. 73; a Campobello di Mazara la Cartolibreria L’INSIEME Via Roma n. 204

In queste cartolibrerie, sono stati posizionati dei contenitori predisposti per la raccolta del materiale scolastico di qualsiasi genere: penne, gomme, colori, quaderni, libri, zaini, dizionari (anche usati, purché in buone condizioni) segnalati da apposite locandine poste all'ingresso degli esercizi commerciali e sul contenitore stesso.

Chi entra nell'esercizio può aderire all'iniziativa acquistando il materiale da donare alle famiglie bisognose mentre i soci Lions si recheranno nei punti di raccolta per ritirare gli articoli donati da consegnare alle famiglie.