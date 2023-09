Una marcia per Marisa Leo, Salemi si mobilita

di: Redazione - del 2023-09-11

La città di Marisa Leo, la 39enne uccisa dall'ex compagno si mobiliterà con una vera e propria marcia contro il femminicidio e qualsiasi violenza sulle donne. A tal proposito il Sindaco di Salemi, Domenico Venuti, ha tenuto a precisare: "Ho chiesto ai dirigenti scolastici di avviare percorsi di formazione contro la violenza sulle donne negli istituti della città, già a partire da questo anno scolastico".

Una manifestazione nel ricordo dalla giovane e brillante Marisa, mamma premurosa, come la ricordano i colleghi ed amici, che si terrà il prossimo 15 settembre, con raduno alle ore 19 in piazza Padre Pio a Salemi, si terrà la marcia per Marisa organizzata dai cittadini, associazioni locali, istituti scolastici e Comune.