"Altro che secolari, andavano abbattuti", Enzo Napoli documenta con foto la sua versione

di: Redazione - del 2023-09-11

Gli alberi presenti nella piazza Matteotti a Castelvetrano sono stati da sempre al centro di polemiche per il loro possibile abbattimento. Abbiamo ascoltato il parere di Enzo Napoli, appassionato di storia della nostra città e della fotografia, Proprio attraverso "vecchie" foto, Enzo Napoli documenta la sua versione "favorevole" all'abbattimento degli alberi.

"Dato che si sta procedendo all'ennesima risistemazione dei marciapiedi della piazza Matteotti, danneggiati dalle radici degli alberi, avevo espresso il parere che sarebbe stato opportuno toglierli perchè non sono adatti a quella piazza nei prossimi anni creeranno problemi non indifferenti. Il mio era soltanto un parere personale. Una cosa però mi ha dato leggermente fastidio, - prosegue Enzo Napoli -cioè sentir dire che ormai "sono secolari" e sarebbe un peccato toglieri. Voglio sottolineare che quegli alberi di secolari non hanno un bel niente. La piazza è stata sistemata dopo i primi anni trenta, del secolo scorso.

Nel 1930 fu costruito il Monumento, quasi contemporaneamente furono realizzate le aiuole e fu contornata la piazza con alberi. La conformazione delle aiuole in un primo momento era uguale di adesso ma senza il bordo di marmo. Nel dopoguerra (1950 c.) fu cambiata la conformazione delle aiuole ( come vedete nella foto 1) ed erano stati piantati i ficus. Poco dopo hanno cambiato la forma delle aiuole contornandole con il bordo di marmo ed hanno tolto gli alberi che contornavano la piazza (foto 3-4). In quell'occasione hanno messo i pali dell'illuminazione attorno al monumento ed hanno ripiantato i ficus. Siamo oltre il 1950.

La prova inconfutabile - continua Napoli - che i ficus sono stati piantati dopo il 1950 la potete vedere anche nella foto 2. Se guardate destra nella facciata dell'edificio potete leggere vota l'uomo qualunque. Quel movimento politico è nato nel 1946 e le votazioni sono state nel 48 - 50. Quindi i ficus che si vedono appena piantati (sorretti da bastoncini) sono appena posteriori a quella data. Hanno al massimo 70-72 anni. Altro che secolari! Poi mi chiedo una cosa! - conclude - Ma nessuno è andato a dare uno sguardo per vedere come stanno facendo i lavori? Vedrete che è stato impossibile fare un buon lavoro perchè le radici non hanno neppure permesso di allineare correttamente i bordi di marmo. Quindi nessuna colpa della Ditta".