Alfano “riparte” dai 5 Stelle dopo l’ennesima apertura all’Opposizione finita male: "La Città valuterà il nostro lavoro"

di: Redazione - del 2023-09-11

Il Sindaco Alfano rincara la dose sull'appello lanciato alle forze di opposizione, e lo fa, con una nota stampa con la quale spiega quanto avvenuto negli ultimi mesi fino alla "formazione" della nuova Giunta. In particolare il Primo Cittadino puntualizza come i tavoli d'intesa sono risultati alla fine senza risposte.

"A seguito delle dichiarazioni da me effettuate in Aula Consiliare, nella seduta del 4 luglio u.s., che hanno portato all’azzeramento della giunta per diverse settimane, al fine di dare un’apertura alle diverse forze politiche per la realizzazione di un nuovo progetto comune, sono stati aperti diversi tavoli tecnici con la presenza “Sicilia Vera, PD ed il Consigliere indipendente Curiale” ed in quel contesto sono state espresse dichiarazioni di probabile adesione a sostegno del nuovo progetto.

Nel dibattito politico in Aula Consiliare gli interventi degli stessi soggetti sono stati di diverso tenore.

Ho preso quindi atto, inevitabilmente, della loro indisponibilità e con coraggio e forza ho effettuato le nomine della nuova Giunta, la cui ossatura principale in maniera inequivocabile è costituita dalle colonne portanti del Movimento 5 Stelle di questa Città.

Ci assumeremo tutte le responsabilità e presenteremo il nostro consuntivo alla città che democraticamente valuterà il lavoro svolto, in termini materiali, morali e culturali, per una comunità

che merita di essere rappresentata in maniera forte, inequivoca e marcata: stare dalle parte giusta

della storia in un contesto difficile come quello attuale.

Non bisogna dimenticare lo stato in cui abbiamo preso la Città:

- Devastata : orribili ed inutili lottizzazioni che hanno arricchito 2/3 famiglie e impoverito ed

indebitato una città, sia dal punto di vista materiale che economico e culturale; strade

dissestate, sporcizia ovunque; parecchi quartieri al buio.

- il Covid : per 2 anni, ha causato ulteriori situazioni di disagio economico, falcidiando

un’economia già con poco fiato;

- oggi la guerra in Ucraina, che ancora continua ed i cui effetti negativi arrivano alle famiglie

ed agli imprenditori, con l’inflazione alle stelle e rincari dei carburanti ed energia elettrica, ma

soprattutto, in maniera moltiplicata agli Enti Pubblici, ai Comuni che hanno arrancato e chiuso i

bilanci in ritardo ed in maniera asfittica, con pochissime risorse per i servizi alla cittadinanza.

Nella nuova compagine di Giunta, per indisponibilità personali e professionali non ne

faranno parte la Dott.ssa Zizzo il cui impegno ha riguardato attività in ambito culturale, ha

coinvolto le nuove generazioni di studenti, di ogni ordine e grado, con argomenti che riguardano le

nostre radici, spesso sconosciute, i nostri luoghi della Cultura con messaggi improntati al senso

civico, all’appartenenza di una grande storia cittadina, al senso critico, alla crescita civica della

cittadinanza attiva.

l’Ing. Mistretta e l’Ing. Siculiana che, con garbo e alta competenza tecnica, si sono messi a disposizione della nostra comunità soprattutto nell’ambito ambientale, della sicurezza dei luoghi di lavoro e della Protezione Civile, Agenda Urbana e Lavori Pubblici. Tutte risorse di questa nostra città che hanno voluto dare con grande generosità e competenza un contributo.

E’ stato un grande onore per me potere condividere con loro obiettivi e risultati, ed apprezzare il loro garbo istituzionale, spirito di servizio e di sacrificio, voglia di servire la Comunità con molta umiltà, al riparo dei riflettori, rivolgendosi agli interessi collettivi togliendo tempo alle loro attività professionali".