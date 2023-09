Sicilia Vera Castelvetrano: "Piena solidarietà alla Fattoria Carimi"

di: Redazione - del 2023-09-08

Riceviamo e pubblichiamo la nota del gruppo consiliare di Castelvetrano di Sicilia Vera, riguardante quanto avvenuto nei giorni scorsi nei confronti del Parco Fattoria Carimi di Castelvetrano.

"Negli ultimi giorni, abbiamo assistito ad un clamore mediatico che tanto per cambiare, ha investito la città di Castelvetrano e chissà come mai, tutto ciò che può fare notizia sul nostro territorio viene stranamente enfatizzato a tal punto, da trasformare quelle poche cose di buono che ci sono, in oggetto di discussione, calunnia e critica.

Nello specifico mi riferisco al “sequestro, di animali definiti pericolosi a carico dell’Azienda Agricola Zootecnica di Sandro Filippo Carimi a tutti nota come PARCO FATTORIA ROSARIO CARIMI” struttura che opera nella città di Castelvetrano da almeno ed oltre dieci anni, promotrice di iniziative di carattere sociale e culturali e di elevato interesse mediatico, ben nota a tutti per la realizzazione nel periodo natalizio del “Villaggio di Betlemme” che nell’occasione accoglie gruppi turistici da tutta la Sicilia, pertanto motivo di orgoglio e lustro per la nostra cittadinanza.

Io sottoscritto Francesco Casablanca, responsabile del gruppo consiliare di Sicilia Vera di Castelvetrano, mi sento in dovere di dichiarare che questa, come altre realtà, vanno tutelate e supportate per dare modo a tutta la cittadinanza di poter godere di un servizio collettivo per le famiglie e per i nostri figli, i quali non hanno nessuna attrattiva nel nostro territorio, nemmeno un parco giochi che si possa definire tale.

Questa vicenda che peraltro sarà discussa nelle sedi legali opportune, mi porta a manifestare il mio senso di responsabilità da libero cittadino, consigliere comunale, e responsabile di un gruppo politico "Sicilia Vera", di promuovere e sostenere ciò che di positivo abbiamo nella nostra città e di certo “La Fattoria Carimi lo è!”.

Uno dei principali compiti della sana politica è salvaguardare il territorio e dare supporto a chi ha bisogno nel rispetto delle regole, e con sani principi, di poter proseguire la propria attività risvegliando in questo modo, anche una sana attività economica a oggi giunta al collasso nel nostro territorio.

In qualità di capo gruppo di Sicilia Vera, mi sento in dovere di manifestare il mio appoggio e la mia solidarietà al titolare della suddetta fattoria, e mi ritengo a disposizione per qualunque aiuto io e il mio gruppo politico possa dare affinchè la vicenda si concluda nel migliore dei modi e quanto prima tale realtà possa ripartire per dare al pubblico alla quale è destinata, in particolar modo ai nostri bambini, la gioia di poter avere la possibilità di vivere la natura e gli animali, lontani dal mondo virtuale, nella magia del mondo animale".