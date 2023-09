CVetrano, ancora un incidente in via Neri. La disperazione dei residenti: “Corse notturne di giovani tra bottiglie rotte, schiamazzi e minacce. Aiutateci”

del 2023-09-09

Ancora un incidente che riguarda giovani in moto si è verificato in zona lottizzazione a Castelvetrano e più precisamente in via Simone Neri di fronte la sede del Comune nuovo. Come più volte denunciato in passato dai residenti la notte diventa luogo di scorribande di giovani che trascorrono le serate tra corse, impennate e sfide pericolose anche all'interno del parcheggio del Comune.

“Più volte abbiamo chiamato i carabinieri - fanno sapere i residenti - ma non sempre riescono a intervenire e ormai la situazione è fuori controllo e prima o poi ci scapperà il morto”. A seguito del sinistro di ieri sera un giovane è stato trasportato in Ospedale.

“Per non parlare - conclude poi un altro residente - di quando giocano a pallone o cantano ,ballano o bestemmiano”. Una situazione davvero fuori controllo dove le autorità non possono ancora sottrarsi alle proprie responsabilità dovendo piuttosto creare un tavolo di lavoro e confronto per adottare delle misure in grado di arginare il fenomeno prima che sia troppo tardi. Non aspettiamo il morto perché ciò avvenga è la speranza di tutti.